"Totti, incontri segreti in yatch e bodyguard per tutelare Noemi Bocchi"

ROMA - Emergono nuove indiscrezioni sulla relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Mentre Ilary Blasi si rilassa in vacanza nelle Marche, insieme alla famiglia, la nuova coppia sembrerebbe intenzionata a non esporsi troppo alla luce dei riflettori. Totti è a Sabaudia come sempre, mentre Noemi avrebbe affittato una villa al Circeo. La Bocchi inoltre è stata pizzicata insieme ad un accompagnatore di corporatura piuttosto robusta, che dovrebbe essere un bodyguard che lo stesso Totti le avrebbe messo a disposizione per proteggerla dai paparazzi e da qualche curioso che potrebbe disturbarla. Una strategia che sta funzionando egregiamente, visto e considerato che Totti e Noemi non sono mai stati paparazzati insieme. Secondo alcune indiscrezioni riportate da "Leggo" i due starebbero continuando a vedersi di nascosto su uno yacht e avrebbero un accordo segreto per tutelare l'ex capitano giallorosso. Non ci sono conferme ufficiali, ma la loro relazione potrebbe essere ufficializzata solo quando Totti sarà ufficialmente separato da Ilary Blasi. Come riporta "Chi": "Totti non può confermare le voci che lo vedono da un anno accanto a un’altra donna perché, dal punto di vista giuridico, questa cosa avrebbe un peso. Perciò il capitano dovrebbe tenersi a distanza dalla Bocchi".