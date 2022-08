Totti e Ilary, il retroscena di Nicola Savino: "Lo scorso anno..."

Anche Nicola Savino ha detto la sua sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Complice l'Isola dei Famosi, il conduttore e opinionista è stato accanto alla collega fino a qualche mese fa. In un'intervista al Corriere della Sera Savino ha svelato un retroscena curioso: “L’anno scorso ho fatto una vacanza estiva con loro bellissima. Me li ricordo affiatati e con dei figli bravi ed educati. La fine del loro matrimonio somiglia un po’ a quella di Al Bano e Romina. Una vera mazzata all’amore“. Il presentatore, che ha da poco lasciato Mediaset per Tv8, ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli sulla rottura tra il Pupone e l'ex letterina di Passaparola.