Ilary Blasi, le vacanze continuano in Croazia: chi c'è con lei

Nuovo viaggio per Ilary Blasi . Dopo Tanzania, Sabaudia, Dolomiti e Marche, la conduttrice Mediaset è approdata in Croazia. A bordo di un'imbarcazione ha visitato le Kornati Island, conosciute anche con il nome di Isole Incoronate. L'ex moglie di Francesco Totti è con la figlia Isabel, la sorella maggiore Silvia, il cognato Ivan, i nipoti e l'amica Francesca.

Ilary Blasi è in Croazia

Nelle ultime storie condivise su Instagram Ilary mette in mostra il suo fisico perfetto fasciato solo da un lungo kimono bianco che lascia intravedere il costume da bagno lilla. In altre mette in evidenza un piatto di pomodori e una tavola apparecchiata. Non manca uno scatto della piccola Isabel, sei anni, che gioca sul sup. Nessuna dichiarazione da parte della Blasi che, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di tornare a Roma e alla vita di tutti i giorni.