Totti e Noemi ancora insieme: le foto di Chi a San Felice Circeo

Continua la love story tra Francesco Totti e Noemi Bocchi . Chi ha pubblicato le foto del Pupone che va a trovare la sua nuova fiamma in vacanza al Circeo, dopo giorni di appostamenti e false piste. Le fotografie mostrano l’ex capitano della Roma il 19 agosto sera a San Felice Circeo mentre scende dalla macchina di un amico (intorno alle 22.30) ed entra nel complesso dove si trova la villa affittata dalla 34enne. Il punto è lo stesso in cui Noemi, qualche giorno prima, aveva parcheggiato.

L'accordo tra Totti e Noemi

Secondo i gossip dell'ultimo periodo Totti e Noemi avrebbero un accordo segreto: usciranno allo scoperto solo quando Francesco sarà ufficialmente separato da Ilary Blasi. Al momento le pratiche della separazione non sono state ancora avviate: la conduttrice Mediaset è sempre in vacanza. Dopo Tanzania, Sabaudia, Dolomiti, Riccione e Marche ora è in Croazia con la figlia più piccola Isabel, la sorella Silvia, il cognato Ivan, i nipoti e una coppia di amici.