"Totti a casa di Noemi a vedere la Roma, li ho sentiti", il racconto in tv

Nuova segnalazione su Francesco Totti e Noemi Bocchi. Dopo le foto del Pupone sotto casa della nuova fiamma a San Felice Circeo, spunta la testimonianza della conduttrice Rai Carolina Rey . Ospite di Estate in diretta, la giovane presentatrice ha raccontato un curioso aneddoto sulla nuova coppia. "L’altra sera li sentivo commentare la partita della Roma. – ha rivelato la Rey – Totti è andato a vedere la partita a casa di Noemi, li ho sentiti con le mie orecchie!”. Carolina ha aggiunto: “Il mio bimbo sta lì, al Circeo, con i nonni mentre io faccio la pendolare da Roma per lavoro e il comprensorio della casa di famiglia è lo stesso di quello di Noemi”. La Bocchi è da sempre una tifosa sfegatata del club giallorosso.

Totti e Noemi insieme a San Felice Circeo

Di recente il settimanale Chi ha pubblicato le foto in cui Francesco Totti va a trovare Noemi Bocchi a San Felice Circeo. Per amore del Pupone la 34enne ha rinunciato alla consuete vacanze in Sardegna e ha "ripiegato" sul litorale laziale. Le fotografie mostrano l’ex capitano della Roma mentre scende dalla macchina di un amico (intorno alle 22.30) ed entra nel complesso dove si trova la villa affittata dalla flower designer.