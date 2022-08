Totti-Ilary, gli amici di Noemi: "Non è lei la causa della separazione"

Nuove indiscrezioni sul triangolo amoroso dell'estate, che coinvolge Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Alcuni amici della nuova fiamma del Pupone avrebbero assicurato al settimanale Di Più che la 34enne sarebbe stanca di questa situazione complicata: “Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante”.

Gli amici di Totti e Noemi

Gli amici di Francesco Totti avrebbero però spiegato il motivo per il quale il Capitano vuole andarci con i piedi di piombo: “Nel pieno della tempesta matrimoniale, Francesco ancora non se la sente di vivere alla luce del sole la relazione con Noemi, anche perché all’orizzonte c’è il confronto in Tribunale con Ilary per la spartizione del loro cospicuo patrimonio”. Alex Nuccetelli, amico di vecchia data dell'ex calciatore ed ex marito di Antonella Mosetti, ha invece ribadito che Totti avrebbe scoperto qualcosa di molto grave circa un anno e mezzo fa che l'avrebbe spinto a rompere con la moglie dopo venti anni insieme.