Ilary Blasi, anche senza Francesco Totti ancora protagonista negli spot

Dal 28 agosto è in onda in TV e online il nuovo spot di un noto marchio di ammorbidente e profumatore per bucato di P&G con protagonista Ilary Blasi , che pare aver dimenticato, almeno per un attimo, tutto il caos mediatico derivante dalla separazione da Francesco Totti .

Il nuovo spot con Ilary Blasi

Impermeabile, ombrello, il rumore della pioggia scrosciante, poi l'avvio di una videochiamata: "Non posso venire in studio! Qui c'è il diluvio!", si sente dire alla Blasi. Mette giù e ride, mentre chiude il rubinetto della doccia, l'ombrello e si sfila l'impermeabile per tornare a letto e godersi la freschezza dell'ammorbidente tra le lenzuola. Ilary si ritrova nello spot intenta ad escogitare nuove scuse per rimanere ad oziare a letto tra le morbide lenzuola profumate. "È sempre divertente tornare sul set! Adoro fare scherzi e cerco sempre di mettere una buona dose di ironia e divertimento in tutto quello che faccio. Certo non arriverei davvero a chiudermi nella doccia con l'ombrello per simulare un diluvio, ma faccio il possibile per ritagliarmi ogni giorno del tempo da dedicare al mio benessere", ha rivelato la conduttrice televisiva.

La cura di sé come priorità

Stando ai risultati della Ketchum Research and Analytics si sono evidenziate tre tendenze chiave dello stile di vita: la crescente importanza della cura di sé come priorità e non come vanità, il valore del quotidiano nella sua autenticità e l'attenzione alla sostenibilità delle nostre azioni quotidiane. Pare che il 97% degli italiani ha bisogno di dedicarsi almeno un momento al giorno per prendersi cura di sé per sentirsi riposato e in forma per i propri impegni. Oltre la metà, inoltre, afferma che preferirebbe infilarsi tra le lenzuola appena lavate del proprio letto che passare una notte in albergo. Non stupisce quindi che ben il 77% degli italiani si assicuri di avere lenzuola e asciugamani profumati e che quel profumo duri a lungo.