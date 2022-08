Totti: "Se Ilary avesse fatto di più...", ultimi gossip sulla separazione

"Lo sai, per me guai a chi mi tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo venti anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato". Con queste parole Francesco Totti avrebbe commentato con l'amico Alex Nuccetelli la fine del suo matrimonio con la conduttrice Mediaset. A riportarlo è il Corriere della Sera. Dunque il Capitano avrebbe cercato in ogni modo di evitare la separazione ma a mettere un punto alla storia sarebbe stata la Blasi.