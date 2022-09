Ilary Blasi riprende la vita da atleta dopo l'addio a Totti

Ilary Blasi riprende gli allenamenti

Per Ilary lo sport è importante. Quando si trasferisce a Sabaudia in estate è solita correre tutti in giorni o fare delle passeggiate in bicicletta, mentre in inverno va in palestra o si allena nella sua villa al Torrino. Nella casa condivisa per anni con Francesco Totti, si trovano tutti gli attrezzi per allenarsi e due piscine, interna ed esterna. Ogni tanto fa anche i pesi e tanto allungamento che fa bene a muscoli e respirazione.