"Francesco Totti e Ilary Blasi insieme nella villa dell'Eur"

La settimana decisiva per Totti e Ilary

La lussuosa dimora dell'Eur vanta oltre mille metri quadri a disposizione e 25 stanze in cui ripararsi. Tanto basterebbe per non vedersi proprio. Totti e Ilary dovranno fare una scelta definitiva: procedere verso una separazione consensuale o scegliere di andare in giudizio per dividere oltre alle proprie strade, anche l'ingente patrimonio di famiglia. Dopo aver archiviato le vacanze (la Blasi è andata in giro per il mondo, mentre Francesco ha scelto di stare a Sabaudia) i due ex sarebbero dunque rientrati nella casa dell'Euro con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. E stando a quanto riporta il Corriere della Sera "i rapporti tra loro sono quelli che sono. Civili ma distaccati".