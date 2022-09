Totti e Ilary: svelate le condizioni per la separazione consensuale

Dopo un'estate trascorsa tra gossip, paparazzi e selfie su Instagram Francesco Totti e Ilary Blasi hanno ufficialmente avviato le pratiche della separazione. Stando a quanto riporta il settimanale Chi l'ex coppia vuole arrivare a raggiungere un accordo pacifico per il bene dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel . "Nessuno dei due andrebbe in tv o sui giornali a parlare della separazione: Ilary avrebbe una nuova casa, intestata ai figli, dove andare a vivere, e un sostanzioso assegno economico. - si legge sulla rivista, che ha tra l'altro pubblicato le foto dell'ultimo incontro tra Totti e Noemi - Si chiuderebbe così, senza clamore, una pagina della quale si è già parlato moltissimo. E Totti potrebbe cominciare a frequentare Noemi alla luce del sole, dicendo che all’inizio, quando ancora era sposato, si trattava solamente di un’amicizia".

La separazione tra Totti e Ilary: due visioni diverse

A quanto pare, però, Totti e Ilary avrebbero due visioni diverse dei fatti: "Secondo fonti vicine a Francesco la crisi era iniziata un anno fa, quando lui e la Blasi hanno cominciato a vivere da separati in casa. Colpa, lasciano trapelare, di alcuni messaggi trovati da Totti sul telefono di Ilary. Ma la Blasi non condivide questa tesi. Non esisterebbero messaggi né amori misteriosi. Non nega la crisi, ma Totti non sarebbe stato sincero con lei, negando di aver iniziato a frequentare Noemi Bocchi".