Totti e Ilary, Muccino: "Il suo avvocato rovina i figli". De Pace risponde

Gabriele Muccino ha commentato l'ultima intervista di Francesco Totti, quella al Corriere della Sera in cui rivela alcuni dettagli scomodi della sua separazione da Ilary Blasi. Il famoso regista ha pubblicamente attaccato il legale dell'ex calciatore, Annamaria Bernardini De Pace, famosa matrimonialista che nella sua lunga carriera si è occupata di diversi divorzi Vip come quelli tra Al Bano e Romina Power e Pippo Baudo e Katia Ricciarelli. “Il legale di Totti io l’ho conosciuto bene. L’ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni. - ha fatto sapere Muccino - Veleno che è rimasto radioattivo con strascichi mai più sanati. Un divorzio cadenzato da illazioni pericolose puntualmente riprese da Chi, un divorzio portato avanti a forza di denunce penali totalmente pretestuose e inventate: 8 in tutto”.