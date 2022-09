Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli prendono in giro Totti e Ilary

" Badate al vostro matrimonio va , che sta incollato solo per questioni burocratiche!", ha risposto un utente. "Impazzisco!!", ha controreplicato Sonia Bruganelli con tanto di emoticon che ridono. Un'altra hater ha invece scritto: "Voi state insieme solo per convenienza, lo abbiamo capito tutti". "Ma per convenienza di chi? Se fosse reciproca convenienza (con tutte le accezioni del caso) a chi disturberebbe? A te", ha affermato la moglie di Bonolis.

Bonolis e Sonia non vivono insieme

Di recente Sonia Bruganelli ha rivelato di non vivere più insieme a Paolo Bonolis: “Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Se stiamo ancora insieme? Certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita".