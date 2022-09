Totti intervista, la reazione del presunto amante di Ilary: chi è Cristiano Iovino

L'intervista di Francesco Totti, quella in cui ha svelato dettagli inediti e scomodi sulla sua separazione da Ilary Blasi, ha scatenato un vero e proprio terremoto. L'ex calciatore della Roma ha assicurato di essere stato tradito per primo dall'ex moglie. Tradimento che sarebbe avvenuto con un uomo completamente diverso da lui. Totti ha preferito non svelare l'identità del presunto terzo incomodo ma da settimane gira sul web un nome ben preciso, quello di Cristiano Iovino. Raggiunto dall'Adnkronos il giovane ha commentato così le dichiarazioni del Pupone: "Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare". Né una conferma ma neppure una smentita da parte di Iovino, che preferisce dunque restare in silenzio.