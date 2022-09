Totti e Ilary, parla Rocco Siffredi: "Lui la ama ancora, lei è una calcolatrice"

In una lunga intervista rilasciata al portale Mow Rocco Siffredi ha commentato la discussa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. “Si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia. Consiglio a entrambi di ritrovarsi, dopo aver regalato agli italiani questo gustoso momento di gossip”, ha affermato l'attore e regista di film a luci rosse.