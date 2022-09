Ilary Blasi e Totti a Verissimo? Ora parla Silvia Toffanin

Ilary Blasi a Verissimo per rispondere all'intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera? A quanto pare no. Silvia Toffanin ha smentito i gossip dell'ultimo periodo a Tv Sorrisi e Canzoni: "Al momento nessuno dei due è previsto". Nelle prime due puntate del programma, in onda su Canale 5 sabato 17 e domenica 18 settembre saranno ospiti: Can Yaman, Francesca Chillemi, Orietta Berti, Sonia Bruganelli, Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. "Scelgo in base all'attualità, con la mia squadra di giovani autori bravissimi. Cerchiamo di essere sempre sul pezzo e di mostrare un lato inedito dei nostri ospiti", ha aggiunto la Toffanin.