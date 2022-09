Totti, Noemi al Grande Fratello Vip? La risposta pungente di Signorini

Presentando la nuova edizione del Grande Fratello Vip sulle pagine di Chi Alfonso Signorini ha svelato se gli piacerebbe avere nella Casa più spiata d'Italia Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti. Pungente la replica del conduttore, che negli ultimi mesi si è occupato parecchio della separazione dell'amica e collega Ilary Blasi. "Credo che Noemi non veda l'ora di entrare nella casa, ma in un'altra casa che, a questo punto, le spetta", ha fatto sapere Signorini, lasciando intendere una imminente convivenza con l'ex calciatore della Roma.

Tutte le novità del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip 7 partirà su Canale 5 lunedì 19 settembre: Alfonso Signorini sarà affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In studio ci sarà anche Giulia Salemi, ex concorrente del programma, che nel corso della diretta segnalerà i commenti social più curiosi e interessanti. Altri due ex partecipanti del reality show - Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge - si occuperanno invece della conduzione del GF Vip party, il format in streaming su Mediaset Play. Sophie Codegoni è stata invece scelta come nuova conduttrice di Casa Chi.