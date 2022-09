La separazione tra Totti e Ilary: spunta una nuova testimonianza

Continua a far chiacchierare la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, arrivata dopo venti anni e tre figli insieme. Anna Boschetti, ex partecipante di Temptation Island e compagna del titolare del ristorante La Villa di Roma, ha svelato un retroscena sulla coppia ormai scoppiata. Un anno fa nel locale Totti e Ilary hanno partecipato ad una festa, la stessa alla quale era presente anche Noemi Bocchi con delle amiche. La Boschetti ha così postato su Instagram un video in cui si vede l'ex calciatore e l'ex moglie seduti agli estremi di un lungo tavolo di amici. Distanti il più possibile l'uno dall'altra non si guardano e non si cercano. "Non si erano lasciati ancora ma erano già in profonda crisi", ha assicurato la donna.

La crisi tra Totti e Ilary

Di certo non è una novità: la rottura tra Totti e Ilary Blasi non è stato un fulmine a ciel sereno. Lo stesso Francesco lo ha ammesso nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Le fiabe non esistono. Abbiamo avuto alti e bassi, come ogni coppia. Poi qualcosa si è rotto. La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell'anno scorso. Ma io soffrivo da tempo". L'ex attaccante ha inoltre fatto sapere: "Mia moglie, quando avevo più bisogno di lei, non c'è stata. Nella primavera 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L'ultimo anno è stato duro. Non c'era più dialogo, non c'era più niente".