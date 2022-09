Parla l'avvocato di Ilary Blasi: la verità sui messaggini erotici

Alessandro Simeone, l'avvocato di Ilary Blasi, ha smentito gli ultimi gossip trapelati sul conto della conduttrice Mediaset. A Domenica In Roberto D'Agostino ha parlato di presunti messaggini erotici tra l'ex Letterina di Passaparola e un altro uomo. Messaggini che sarebbero poi stati trovati da Francesco Totti, che li avrebbe salvati come prova da portare in tribunale. “La notizia riportata è falsa: non esistono, né sono mai esistiti, messaggi erotici scambiati dalla mia assistita con soggetti terzi”, ha assicurato il legale alla stampa.