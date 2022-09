Ilary Blasi guarda in tv 'Chi l'ha visto?': tra messaggi sibillini e buone abitudini

Ilary Blasi , ormai puntuale come un orologio svizzero, è tornata a condividere con i suoi più di due milioni di followers alcuni momenti della sua quotidianità. L'ormai ex lady Totti appare radiosa e noncurante del gossip alimentato anche dalle dichiarazioni dell'ex capitano della Roma nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera (dove si è tornato a parlare di presunti tradimenti, reciproci dispetti e altro).

Ilary dopo la separazione di Totti

Da quando è stata annunciata ufficialmente la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, quest'ultima è apparsa sempre in compagnia di amici e parenti. Come documentato anche nei suoi social, la conduttrice dell'Isola dei Famosi trascorre le sue giornate all'insegna della semplicità, prelidigendo attività culturali e ricreative, come quelle a La Vaccheria e all'allevamento di capre e pecore (dove ha trovato due esemplari che portavano il nome rispettivamente di 'Hilary e Belen'). Anche le serate di Ilary sono all'insegna della normalità casalinga.