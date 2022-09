Separazione Totti-Ilary, scoop di Paola Ferrari: "Così è iniziato tutto"

Alberto Matano è tornato ad occuparsi a La vita in diretta della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Tra gli ospiti in studio Paola Ferrari, che ha lanciato un vero e proprio scoop sulla vicenda. "Tutto inizia quando lui lascia il calcio - ha spiegato la giornalista sportiva confermando così che la crisi coniugale sarebbe scoppiata parecchi anni fa, prima dell'incontro tra il Pupone e Noemi Bocchi - Lui che ha vissuto un momento molto complicato doveva andare a giocare a Miami con Nesta, lo aveva detto anche ai figli. Lei si è opposta perché voleva restare in Italia, perché tiene giustamente molto al suo lavoro, ma non gli ha lasciato spazio. Non gli ha lasciato quello spazio in quel momento difficile per lui. Lei è andata avanti in modo egoistico, ma anche corretto: da qui è partita la crisi". Anna Pettinelli, presente anche lei nel programma di Rai Uno, ha replicato infastidita: "Queste sono ipotesi". Immediata la reazione della Ferrari: "Non sono ipotesi ma dati certificati".