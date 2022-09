Noemi Bocchi in giro per Roma con l'auto di Totti!

È ormai ufficiale la storia d'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sbocciata, come precisato dallo stesso Capitano, dopo Capodanno. I paparazzi di Chi hanno beccato di nuovo la flower designer per le strade di Roma, città dove è nata e cresciuta. Questa volta da sola, senza il nuovo amore accanto, anche se l'ombra del Pupone c'è sempre...La flower designer ha scelto infatti di spostarsi per alcune commissioni con un'auto dell'ex calciatore giallorosso.