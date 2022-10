Ilary Blasi avrebbe rifiutato un nuovo accordo con Totti? Il retroscena

Nonostante siano passati mesi dall'annuncio della separazione tra Totti e Ilary, i due ormai ex coniugi continuano a tener banco e a riempire le pagine delle riviste di gossip e non solo. Nelle scorse ore il Corriere della Sera ha svelato ulteriori dettagli riguardanti la presunta proposta per un accordo economico per scongiurare la separazione giudiziale tra l'ex Letterina e l'ex Capitano della Roma.