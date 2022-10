Ilary Blasi e la clamorosa frecciata a Totti sui Rolex: il VIDEO virale sui social

La vendetta è un piatto che va gustato caldo, per Ilary Blasi , che ha pubblicato una clamorosa storia sui social diventata subito virale. Le prime foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi per la prima volta insieme non devono averle fatto piacere e, alla vigilia di quella che si preannuncia una battaglia legale senza esclusione di colpi per il divorzio, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha deciso di replicare subito senza esclusione di colpi. Ma anzi, taggando anche l'ex capitano della Roma , se mai qualcuno potesse mal interpretare e non fare subito il collegamento. Oggetto della discordia? Ovviamente gli ormai celeberrimi Rolex "trafugati".

Totti, la vendetta di Ilary Blasi su Instagram dopo le foto con Noemi Bocchi

Occhiolino in camera e gesto provocatorio con la mano, Ilary Blasi si è immortalata in una storia social di fronte al negozio di via Condotti. Due faccine che ridono fino alle lacrime nella didascalia. Tra i tag, oltre a quello clamoroso all'ormai ex marito, c'è anche quello a Francesca Mancini, sua imitatrice a Striscia la Notizia, che pochi giorni l'aveva impersonata in tv indossando i Rolex come bracciali ed orecchini. “Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati, ma se sono orologi da uomo…”, erano state le parole dell’ex capitano della Roma. "Tutto a posto, abbiamo restituito le garanzie", il commento di Francesca Manzini che ha ricondiviso la storia sul suo profilo Instagram.