Totti, sgarbo a Ilary: il gesto contro sorelle e cognati

I rapporti tra Francesco Totti e la famiglia di Ilary Blasi più complicati che mai. Agli utenti più attenti non è sfuggito un dettaglio importante sui social network: l'ex calciatore ha smesso di seguire su Instagram le sorelle dell'ex moglie - Silvia e Melory - e i rispettivi mariti, ovvero Ivan e Tiziano. Un vero e proprio sgarbo in un'epoca digitale come quella che stiamo vivendo. Senza dimenticare che Silvia fino a poco tempo fa si occupava della comunicazione del Pupone mentre il cognato lavorava in una delle società dello sportivo. Taglio netto, dunque, per Totti che, al contrario, continua a seguire Ilary, che di recente lo ha taggato in un video in cui posa davanti ad un negozio Rolex.