Ilary Blasi e la beffa a Totti sui Rolex: dopo il video arriva la multa!

Dopo il danno, anche la beffa. Non è un periodo particolarmente fortunato per Ilary Blasi, a pochi giorni dall'inizio della battaglia in tribunale con Francesco Totti. Dopo le dichiarazioni dell'ex capitano della Roma sui Rolex "trafugati", la settimana scorsa la conduttrice si era immortalata in centro di fronte al negozio di via Condotti della nota marca di lusso. Le storie pubblicate su Instagram erano diventate in breve virali ma quello che i follower non sanno è che, tornata alla macchina, la showgirl ha poi trovato un'amara sorpresa. Stando a quanto riporta "Chi", che ha anche pubblicato le foto del "misfatto", Ilary si è imbattuta nei vigili urbani che avevano già chiamato il carro attrezzi per portare via la sua macchina lasciata in divieto di sosta. Al termine delle procedure, la conduttrice ha mostrato i documenti e firmato il verbale, "come se stesse firmando un autografo".