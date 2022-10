Totti e Ilary Blasi, il retroscena sull'udienza e la contesa sulla villa all'Eur

Venerdì 14 ottobre al Tribunale civile di Roma gli avvocati di Francesco Totti e Ilary Blasi hanno avuto un lungo confronto durato ben due ore. Come riporta Il Corriere della Sera, si è discusso della restituzione dei Rolex del Capitano e delle borse e scarpe di lusso della conduttrice. Un passaggio preliminare e separato dalla vera causa di divorzio. Al termine dell’udienza il giudice della settima sezione civile di Roma Francesco Frettoni si è riservato per decidere se aprire una istruttoria, senza ancora fissare una nuova data di udienza. All'appuntamento non erano presenti né Totti né Ilary.