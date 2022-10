Ilary Blasi a Trigoria, svelato il motivo: il VIDEO fa impazzire social

Ilary Blasi è a Trigoria. È stata proprio la conduttrice a farlo sapere a tutti i suoi followers, pubblicando una storia che ha già fatto impazzire i social. Nel bel mezzo di quella che è già stata rinominata "la guerra del guardaroba", l'ormai ex signora Totti ha condiviso un video su Instagram dal bordo campo dell'Agostino Di Bartolomei: ma perché si trovava a Trigoria? Il motivo è stato presto svelato: da buona mamma, Ilary seguiva dagli spalti la partita di Cristian, taggato nella storia. Il diciasettenne, che gioca nella Roma Under 18, è rimasto in panchina per tutta la sfida contro il Napoli vinta poi 2-0 dai ragazzi di Tanrivermis. Tornata nel regno di Francesco Totti per l'occasione, Ilary non ha però mai smesso di supportare il suo Cristian.