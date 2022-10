Totti e un possibile figlio con Noemi, l'ipotesi è clamorosa

La notizia è clamorosa, soprattutto se vista in prospettiva. Francesco Totti non esclude la possibilità di diventare di nuovo padre, stavolta ovviamente con Noemi. A lanciare questa ipotesi è il pr romano Alex Nuccetelli, storico amico di Francesco, che alla rivista “Diva e Donna” in edicola di questa settimana parla a tutto tondo della relazione più chiacchierata di queste settimane. “Un figlio con Noemi? Può accadere, certo. Perché no? Non mi sorprenderei”, dice Nuccetelli. “Francesco ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione famiglia: probabilmente sarebbe traumatizzato dal firmare un ennesimo contratto, non credo che vorrebbe un altro matrimonio ma un figlio con Noemi potrebbe essere assolutamente nei suoi pensieri”. Il pr ha poi parlato della nuova vita dell’ex capitano giallorosso dopo l’addio a Ilary Blasi: “Noi amici storici ce lo siamo ripreso: Noemi gli ha fatto ritrovare il sorriso”.

"Per Totti tornare con Ilary sarebbe impossibile"

Nuccetelli ha poi proseguito nel suo ritratto del nuovo Totti, quello post separazione: “In questo momento tornare con Ilary sarebbe impossibile. Per arrivare a stare con un’altra donna e lasciarsi andare in questo modo vuol dire che Francesco è arrivato alla consapevolezza che con la Blasi è finita per sempre. Totti è un uomo alla ricerca della stabilità e di una dimensione familiare, non è un tipo da pura evasione. Ha scelto infatti una donna già strutturata che ha a sua volta una famiglia e dei figli e dei principi saldi come i suoi. Lui ha una profonda voglia di famiglia allargata. Non so dicendo che sarà facile, anzi ci vorrà del tempo”.