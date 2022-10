Totti e Noemi a Montecarlo nell'hotel dove Ilary festeggiò il compleanno 

La foto di Totti e Noemi insieme a Montecarlo ha fatto il giro del web. Lui e lei seduti accanto per vedere la partita Monaco-Clermont e rilassarsi, finalmente liberi di mostrare il loro amore senza più doversi nascondere. La coppia nel Principato era già stata mesi fa, lontana da sguardi indiscreti, adesso è tornata per una breve vacanza e per partecipare ad un torneo di padel di beneficenza, la Padel Net Cup, organizzato da DigitalBits.