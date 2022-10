Totti e Noemi, le prime FOTO del bacio: ecco dove

Totti e il bacio con Noemi Bocchi: le foto clamorose

Si tratta della stessa location in cui Totti aveva chiesto a Ilary Blasi di sposarlo, ma anche dove a settembre ha festeggiato il suo 46esimo compleanno. Le foto clamorose del primo bacio immortalato dalle telecamere hanno in breve fatto il giro dei social. Dopo mesi e in attesa del trasloco definitivo a Roma Nord, Totti e Noemi non si nascondono più.