L’ironia social sui Rolex di Totti: “Sabato si portano gli orologi indietro”

C'è un appuntamento sul calendario di tutti noi che è cerchiato in rosso: tra sabato 29 e domenica 30 ottobre torna l'ora solare, con gli orologi che verranno riportati indietro. Già, gli orologi indietro, ma i Rolex di Totti e Ilary non c'entrano nulla. Il gioco di parole è presto fatto, sul web e sui social impazzano meme e sfottò ad hoc: "Sabato si portano gli orologi indietro", scrive qualcuno, alludendo alla speranza dell'ex numero 10 di riavere i suoi Rolex, ad oggi in possesso di Ilary dopo la separazione. Saranno soltanto le lancette però a spostarsi e a tornare indietro di un'ora, ma questo alla Rete non importa, spietata come sempre con la sua tagliente ironia.