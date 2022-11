Dai Rolex al centro sportivo, ecco su cosa stanno litigando ora Totti e Ilary

Dopo i Rolex e le borse c'è un'altra cosa che divide la coppia Totti - Blasi. No, non è l'amore dello storico capitano per Noemi Bocchi. Secondo quanto scrive "Verità&Affari" Ilary vorrebbe tenere le quote della società a cui fa capo il centro sportivo che porta proprio il nome di Francesco e a cui lui è molto legato. Centro sportivo in cui, per inciso, hanno lavorato il padre e il cognato della conduttrice. "Anche dopo la lite coniugale - si legge - quelle quote (90%) sono rimaste in mano alla moglie di Totti". La società ha raddoppiato gli incassi rispetto all'anno precedente e per questo Blasi e la sua famiglia vorrebbero mantenere il comando. Il centro sportivo alla Longarina, però, porta il nome di Totti, ne sfrutta idee e fama: ecco perché è probabile che sia un nuovo motivo di contenzioso legale. L'ennesimo.