Ilary Blasi a cena con un altro uomo: la prima foto. Ecco chi è

Mentre Francesco Totti è pronto per la convivenza con Noemi Bocchi, Ilary Blasi è stata immortalata per la prima volta con un altro uomo. I paparazzi di Diva e Donna hanno beccato la conduttrice a Roma, in compagnia di Edmondo Israilovici. Lui è proprietario e fondatore di una importante agenzia immobiliare che opera tra la Capitale e Milano, avrebbe anche interessi in un'azienda che si occupa di fitness e benessere con sede a Sabaudia, per anni il rifugio estivo di Totti e Ilary.