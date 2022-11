Totti e Noemi festeggiano il compleanno di Cristian. Ma Ilary non c'è

Cristian Totti ha compiuto 17 anni. Per l'occasione il padre Francesco ha organizzato, domenica 6 novembre, un pranzo all'Isola del Pescatore, il ristorante di Santa Severa dove tanto tempo fa ha chiesto la mano di Ilary Blasi e dove di recente ha festeggiato i suoi 46 anni. Alla piccola festicciola erano presenti le sorelle di Cristian, Chanel e Isabel, ma anche Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Totti, insieme ai figli che hanno dieci e otto anni. Nessuna traccia, per ovvie ragioni, di Ilary, che molto probabilmente festeggerà con il suo primogenito in un secondo momento.