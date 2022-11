La crisi tra Totti e Ilary sul New York Times: "Francesco a Roma Nord, feudo laziale"

ROMA - La clamorosa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto scalpore anche oltre oltreoceano, trovando spazio su un giornale famoso e prestigioso come il New York Times . Il quotidiano statunitese ha infatti raccontato e analizzato la rottura tra l'ex capitano della Roma e la showgirl, partendo dagli inizi della vicenda: "C'era una volta Francesco Totti, il principe incoronato del calcio italiano, che festeggiava un gol togliendosi la maglia e rivelandone un'altra con la scritta 'Sei unica', come proclamazione d'amore eterno per Ilary Blasi. Ora, 20 anni dopo, la accusa di aver rubato i suoi Rolex", si legge nell'articolo.

New York Times racconta la rottura tra Totti e Ilary

Poi ancora: "Per un paese – e soprattutto una città – afflitta da un profondo cinismo sulle storie da favola, sulla durata della felicità e persino sull'esistenza del vero amore, la rottura tra Totti e Ilary si è rivelata come un trauma per tutti e come una manna dal cielo per i media. (...) Nell'ultima partita di Totti, generazioni di italiani hanno versato lacrime mentre la stella del calcio faceva il suo ultimo giro di campo con la signora Blasi e i suoi figli. Ora, invece, tutta l'Italia è concentrata sulla sua presunta infedeltà". Infine nel pezzo si è parlato anche della nuova relazione di Totti con Noemi Bocchi e del suo trasferimento a Roma Nord: "Il mese scorso la coppia si è mostrata ufficialmente al pubblico, insieme a una partita di calcio. Ora, sono state diffuse foto che li ritraggono mentre cercano una nuova casa. Come colpo finale alla storia, il signor Totti, il rampollo di Roma Sud dove i residenti sanguinano giallo e rosso, sta cercando casa nella parte settentrionale della Capitale. Roma Nord è identificata con i rivali della Roma, ovvero la Lazio".