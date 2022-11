Totti e Ilary, nuovo colpo di scena: Bernardini De Pace non difenderà più l'ex capitano

C'eravamo tanto amati, poi tanto odiati, adesso, forse, ignorati. Ogni giorno, nella separazione Totti - Blasi che ha fatto il giro del mondo, finendo anche sul NY Times, c'è un nuovo colpo di scena. L'ultimo, di oggi, porta la firma di Dagospia che rivela come l'avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace, di comune accordo con Francesco, avrebbe lasciato la difesa dello storico capitano della Roma anche per presunti contrasti con Noemi Bocchi, la nuova compagna di Totti. "La separazione consensuale portata a buon fine da Bernardini de Pace e Simeone (avvocato di Ilary Blasi, ndr) è stata bocciata dall’entourage di Totti (Noemi, il preparatore Scala, il legale Conte, etc.), Pupone compreso", si legge su Dagospia. E per questo, in primavera, si andrà in tribunale per una separazione giudiziale. Adesso, nelle prossime ore, si attendono novità, anche perché sembra che la strategia di Totti, così aggressiva mediaticamente, non avrebbe portato a nulla di buono. Per questo c'è chi dice che sarebbe stato lui a bloccare Bernardini De Pace e non lei a tirarsi indietro. In ogni caso, al Corriere della Sera, l'avvocatessa spiega: "Nella mia vita ho fatto il 95% di separazioni consensuali e il 5 % giudiziali. Avevo stilato un accordo che non è stato accolto, anche perché non piaceva al mio cliente e così la separazione consensuale l’abbiamo consumata io e Totti". La certezza, l'unica, è che non è finita qua...