La scuola calcio di Totti è a rischio sfratto: c'entra Ilary. Svelato il motivo

Il centro sporitvo di via di Castel Fusano dove ha sede la scuola calcio di Francesco Totti rischia lo sfratto. I campi alle porte di Ostia figurano infatti tra i beni di cui l'ex fuoriclasse della Roma e Ilary Blasi stanno discutendo in tribunale. Il centro sportivo, che porta proprio il nome di Totti, era stato acquistato dalla famiglia nel 2003 ma ora sarebbe di proprietà - quasi esclusiva - della moglie di Francesco: secondo quanto riportato da 'Il Messaggero' la showgirl sarebbe la proprietaria dell'impianto al 90 per cento. Le restanti quote apparterrebbero invece al cugino di Totti e del marito della sorella di Ilary, con il papà - Roberto Blasi - presidente della società.

Totti e Ilary: la gestione familiare del centro sportivo La famiglia dell'ex capitano giallorosso è proprietaria del centro sportivo da ben 19 anni: il cambio di nome da A.s.d. Axa Calcio in Totti Soccer school è avvenuto soltanto nel 2010 quando il giocatore era ancora in attività. Solo in seguito, ovvero dopo il passaggio di proprietà alla famiglia Blasi, il nome è cambiato ancora diventando Ssd Sporting Club Totti. La famiglia della showgirl ha rivoluzionato lo staff dirigenziale rilanciando la struttura che, nel giro di pochi anni, ha raddoppiato gli incassi. Il fiore all'occhiello dell'azienda però non può che essere la scuola di calcio gestita dal fratello di Totti, Riccardo. Un'attività a forte connotazione familiare che rischia di saltare complice le diatribe legali relative alla separazione della celebre coppia.