È scomparso nei giorni scorsi il piccolo Tyson, il bulldog francese che qualche mese fa Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti, ha regalato a Cristian, 17 anni, il primogenito del capitano. Scrive Dagospia della sparizione dell'animale, a cui sono legatissimi i figli di Totti, ma per adesso non sono arrivati appelli social - come quelli che fece Ilary Blasi, la scorsa estate, per il gatto Alfio - per ritrovarlo.