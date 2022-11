"Totti chi?", la risposta al vetriolo dell'ex avvocato

Non sarebbe finito nel migliore dei modi il rapporto lavorativo tra Francesco Totti e Annamaria Bernardini de Pace. La nota avvocatessa matrimonialista è stata intervistata da Francesca Fagnani a Belve, il fortunato programma di Rai 2 in onda in seconda serata. Quando la giornalista ha chiesto alla sua ospite se rinunciare all’incarico sulla separazione Totti-Ilary sia stata una liberazione o un dispiacere, la Bernardini De Pace ha dato una risposta al vetriolo: “Ma Totti chi? Non ricordo niente e comunque mi avvalgo della facoltà di non rispondere“.