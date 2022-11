Ilary Blasi, da qualche giorno, è in vacanza con la sorella Silvia e gli amici a New York. Ieri sera, dopo una cena di sushi al ristorante Tao, l'ex moglie di Francesco Totti è rientrata in albergo ma con una sopresa: il tacco di uno dei suoi stivali bianchi l'aveva abbandonata e si era rotto. Niente panico, però: Ilary è tornata in stanza sorridendo e divertita, come dimostra un video pubblicato dalla sua amica Francesca. Per abbatterla, specialmente adesso, ci vuole ben altro.