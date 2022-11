La sveglia all'alba di Ilary Blasi, New York ai suoi piedi: il video è virale

Vacanze americane per Ilary Blasi. In questi giorni l'ex moglie di Francesco Totti è a New York. Un viaggio per staccare la spina, rilassarsi e godere l'atmsofera magica della Grande Mela. La conduttrice Mediaset non smette di aggiornare i suoi fan su Instagram, dove ha postato un video che la ritrae con una calda bevanda tra le mani. Ilary appare serena anche se la sua vita privata è stata completamente stravolta dagli avvenimenti degli ultimi mesi. Nel 2023 la Blasi tornerà in tv: è stata confermata alla guida dell'Isola dei Famosi su Canale 5.