Ilary Blasi, clamoroso incontro sfiorato con Totti e Noemi: ecco dove

Ilary, Totti e Noemi: sfiorato un clamoroso incontro a tre! A spifferarlo il settimanale Chi: al ritorno in Italia da Dubai, all'aeroporto di Fiumicino, Francesco e la nuova compagna hanno rischiato di incrociare la Blasi, atterrata qualche minuto prima da New York a causa delle condizioni meteo. Totti e Ilary, dopo l'annuncio della separazione, non hanno mantenuto alcun rapporto. Non si rivolgono più la parola e comunicano solo tramite WhatsApp per questioni inerenti i tre figli Cristian, Chanel e Isabel.