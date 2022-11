Totti e Noemi sempre più complici: guarda la loro avventura!

Non solo impegni istituzionali (il red carpet), non solo Formula 1 (il Gran Premio di Abu Dhabi): a Dubai Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono ritagliati qualche ora per divertirsi come due persone comuni. Ecco perché hanno fatto una gita nel deserto a bordo di un quad e si sono affidati a una delle agenzie più note della zona, posando poi per la classifca foto da turisti in piedi tra le dune.

Totti, Noemi e le vacanze di Natale

Adesso, nei prossimi giorni, Totti e Noemi dovranno decidere come trascorrere le vacanze di Natale, le prime insieme e le prime, per lui, da separato con Ilary Blasi. Secondo le indiscrezioni Francesco e l'ormai ex moglie si dovrebbero dividere le feste con i figli e quando lui non sarà con Cristian, Chanel e Isabel potrebbe partire con Noemi per una meta al caldo per la prima vera vacanza di coppia. A meno che non decidano di portare anche i figli, d'altronde le prove di famiglia allargata ci sono già state. E sembra siano andate anche piuttosto bene.