Totti e Noemi, il mistero dell'anello a un anno dal fidanzamento. Ecco la verità

Non passa giorno senza che Francesco Totti e Noemi Bocchi non finiscano in rete o sui giornali per qualche motivo. L'ultimo esempio riguarda il solitario da (sembra) oltre 300mila euro che Totti avrebbe regalato alla nuova compagna. Un pegno d'amore che ha scatenato varie illazioni e ipotesi: da quanto stanno insieme? C'è già una proposta di matrimonio o un bambino in arrivo? E' il regalo di un anniversario? Per adesso sembra che non ci siano né bebè né proposte, anche per Totti non è neppure separato da Ilary Blasi. Poi: l'anello è stato regalato da Francesco, anzi sarebbe stato regalato da Francesco, a Noemi senza un vero e proprio motivo. Ma novembre è un mese a cui la coppia pare essere molto legata. Perché Totti e Bocchi si sono conosciuti, grazie al padel, nell'estate 2021 ma il loro rapporto si è trasformato lo scorso autunno, diventando una storia vera e propria dopo le feste.