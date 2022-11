Totti e Ilary, la figlia Chanel nella bufera: il duro affondo dell'ex Gf

Nonostante la chiacchierata separazione tra i genitori Francesco Totti e Ilary Blasi, Chanel Totti - come del resto qualsiasi adolescente - continua ad essere attiva sui social network. In particolare su Tik Tok, piattaforma molto amata e usata dai più giovani. La 15enne ha postato un filmato in cui doppia alcune parole dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip Elenoire Ferruzzi in merito alla chirurgia estetica. Nel dialogo l'ex gieffina critica aspramente tutti coloro che l'accusano di aver abusato con i ritocchini e di essere quello che più di lontano possa esserci dalla naturalezza.

Chanel Totti tra ritocchini e haters Una situazione analoga a quella che sta vivendo la figlia di Totti e Ilary: da tempo Chanel è accusata di aver fatto ricorso precocemente alla chirurgia estetica. Per l'adolescente, che è molto legata ad entrambi i genitori, si tratta dell'ennesima smentita: in passato ha infatti spiegato di essere naturale e che forse si sottoporrà a qualche punturina alle labbra solo quando raggiungerà la maggiore età.

Un filmato che fa discutere Il video di Chanel Totti sta facendo molto discutere: c'è chi si è complimentato con la ragazza per la forza e determinazione nonostante il delicato momento che sta vivendo la sua famiglia e chi la trova semplicemente esagerata. In quest'ultima categoria rientra sicuramente Cristina Plevani, vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello (quella con Pietro Taricone, per intenderci).

Le parole di Cristina Plevani L'ex gieffina ha commentato negativamente la faccenda su Facebook: "Già sei la figlia della coppia più chiacchierata del momento, in più sei una ragazzina di 15 anni...darti così in pasto alla cattiveria dei social la trovo una mossa poco sensata. Spero che qualcuno ti tuteli. E comunque, da vecchia bacchettona, non darei consenso ai minorenni sui social. È solo un'opinione".