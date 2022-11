Belen scherza con Ilary e rivela: "Vi dico i segreti sui suoi figli"

Ilary Blasi torna protagonista a Le Iene. A tirarla in ballo la nuova conduttrice del programma di Italia Uno, Belen Rodriguez. In collegamento con Bianca Aztei, che aspetta un figlio dall'inviato Stefano Corti, la soubrette argentina ha menzionato i figli che Ilary ha avuto da Francesco Totti. "Forse non tutti lo sanno che Ilary ha chiamato Cristian per Dior, Isabel per Marant e Chanel per Chanel. Bianca, ti consiglio di valutare Gucci", ha scherzato la moglie di Stefano De Martino.