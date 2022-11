llary e il suo nuovo amore, spesa super per un weekend da sogno in hotel

Nuovo fidanzato per Ilary Blasi. La conduttrice dell'Isola dei Famosi, ex moglie di Francesco Totti, è stata beccata dai paparazzi di Chi in compagnia dell'affascinante imprenditore tedesco Bastian. I due sono volati a Zurigo per trascorrere qualche giorno di passione e complicità. "Baci, abbracci, tenerezze e un weekend in paradiso, in una suite con vista lago in un hotel esclusivo, The Dolder Grand, 1600 euro a notte. Da venerdì a domenica", fa sapere la rivista.