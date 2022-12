Totti e Ilary, accordo vicino: "Mi costerà un sacco, ma..."

ROMA - Filtra ottimismo tra Francesco Totti e Ilary Blasi dopo le frizioni delle ultime settimane: secondo quanto riportato dal Corriere della Sera le due parti sarebbero infatti vicine a raggiungere il tanto famigerato accordo relativo alla separazione. Proprio al Corriere l’ex capitano della Roma avrebbe confidato, di recente, di essere convinto che si possa imboccare una strada pacifica per chiudere, anche legalmente, il suo matrimonio con la conduttrice: una firma metterà la parola fine a una storia d'amore di lunga data. Non resta dunque che attendere il faccia a faccia degli avvocati delle due parti in causa: l’avvocato Antonio Conte per Totti e l’avvocato Alessandro Simeone per Ilary. I due legali sarebbero infatti in costante colloquio con l'obiettivo comune fine di evitare, ai rispettivi clienti, una sanguinosa separazione giudiziale. Nel frattempo Totti, che conosce i dettagli di quella trattativa, si sarebbe dimostrato positivo per il felice esito tanto che, negli spogliatoi dopo la partita di calcio a 8 tra la sua Totti Weese e la Roma, l’ex capitano avrebbe confidato: “Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto”.