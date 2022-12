Ilary Blasi: cosa è "costretta" a fare per il nuovo fidanzato

Nuova vita per Ilary Blasi dopo la fine del lungo matrimonio con Francesco Totti . Di recente la bionda presentatrice ha ripreso a studiare: ha deciso di imparare seriamente l'inglese. A farlo sapere la diretta interessata, che su Instagram è apparsa con occhiali da vista e maglioncino blu a collo alto. "Sabato mattina, lezione con English with Giulia", ha scritto Ilary.

Ilary Blasi a lezione di inglese

Una scelta, quella di Ilary, per migliorare se stessa ma molto probabilmente anche per parlare più facilmente con il nuovo amore, l'imprenditore tedesco Bastian. I due si conoscono da qualche settimana - pare che a fare da Cupido sia stata l'amica in comune Michelle Hunziker - e hanno trascorso un weekend di fuoco a Zurigo. Per ora nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da parte della Blasi.